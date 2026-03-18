記事ポイント2026年4月11日に10周年開催です。茨城県内から約20蔵が集まります。各部650名の事前予約制です。2026年4月11日、アトレ取手で日本酒イベント「SAKE MEETING 2026春〜10周年乾杯の宴〜」が行われます。茨城県内から約20の酒蔵が集まり、地酒の飲み比べを楽しめる催しです。10周年記念ロゴのおちょこや歴代おちょこくじも用意され、節目ならではの特別感にも注目です。 アトレ取手「SAKE MEETING 2026春〜10周年乾