１６日、貴陽市観山湖区で投入された自動運転の「移動空間」を体験する市民。（貴陽＝新華社配信／袁福洪）【新華社貴陽3月18日】中国貴州省貴陽市観山湖区でこのほど、同省初となる「自動運転移動空間体験ライン」が導入された。すでに市街地の道路でさまざまな場面を想定した実証試験を終えており、第2四半期（4〜6月）中にも市民への開放が順次進められる見通しだ。同ラインでは、自動運転バスや無人販売車などを組み合わせ