日本で最初のハンバーガーチェーンとしても知られる「ドムドムハンバーガー」が、新商品としてレタス3分の1玉を使用した『ほぼレタスバーガー』を発売する。18日、公式サイトやXで発表した。【写真】「えっ…レタスだけ!?と思ったあなた、ご安心ください」バンズの中にはマヨであえたボイルエビがたびたびユニークなメニュー開発でも話題となる同チェーンから、“インパクト大”な新作が登場する。新商品『ほぼレタスバーガ