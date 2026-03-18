経済学者・成田悠輔さんがゲストと「聞かれちゃいけない話」をする連載。今回のゲストは、3月11日にニューアルバム『禁じ手』が発売となった椎名林檎さんです。（構成・伊藤秀倫）【画像】「NIPPON」が収録されるアルバム『日出処』◆◆◆これでも言われちゃうのか、って静かに溜め息を漏らした成田「NIPPON」(2014）という曲。そのものずばり日本や日の丸を掲げるのは勇気がいることだったんじゃないでしょうか。椎名あ