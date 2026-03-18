〈「私、本当に人間としてあの子嫌いだわ」中2の夜に聞いた母からの本音…人気グラドル（32）が実の家族と“完全絶縁”→復讐にまで至った“意外な経緯”〉から続く2017年からグラビアアイドルとして活動を開始した上田ミルキィさん（32）。163センチ77キロの体格で一部から熱狂的な支持を集めたが、現在、彼女の体重は55キロほど。半年で22キロもの大減量を行った。【画像】《半年で22キロの激ヤセ》163センチ77キロから劇的ダ