俳優の高岡蒼佑（44）が18日、自身のインスタグラムを更新。恩人の死去を報告した。高岡は「16歳の時に住む家もなかった自分を、何も聞かずに受け入れてくれて、店を辞める時も快く送り出してくれて、何十年経っても気にかけてくれていた店長が旅立ちました」と伝えた。そして「ファンの方はこの店を知ってくれてる人もいたと思いますが、自分の一つのターニングポイントになる、思い出深い時間を過ごさせてくれた場所です」