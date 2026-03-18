日本でも問題となっている若者のSNS依存。各国が規制に乗り出すなか、アメリカでは事業者側の責任を問う声もあがっています。2人の子どもを持つ母親「やめられないのはわかる。昼夜逆転して、学校行けなくなるという子もたくさん出てくる。ああいうのを見ると、自分の子どもがそうなるかと思うと怖い」3人の子どもを持つ母親「ショート（動画）ばっかり観ているので、思考力がどうなのかなとは思う」3歳の子どもの母親「（今後）四