大相撲の追手風部屋への入門を発表し、突っ張りを披露する金沢学院大の大森康弘＝18日、金沢市昨年の全日本相撲選手権で準優勝した金沢学院大4年の大森康弘（22）が18日、金沢市の金沢学院大で記者会見し、大相撲の追手風部屋への入門を発表した。幕下最下位格付け出しの資格を得ており、5月の夏場所で初土俵を踏む予定。2024年元日の能登半島地震で被災した穴水町出身。「能登を盛り上げるためにも早く幕内に入り、活躍したい」