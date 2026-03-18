オリックスの若月健矢捕手（30）が18日、広島戦（京セラドーム）の試合前練習に合流した。打撃回りなどには入らず、早出の打撃練習など全体とは別メニューでの調整となったが、レギュラーシーズンの戦いに向けた第一歩を踏み出した。ワールドベースボール・クラシック（WBC）では山本が先発した台湾戦、準々決勝で敗れたベネズエラ戦など4試合に出場。12打数3安打の打率・375を記録するなど奮闘したが「非常に残念な結果に終わ