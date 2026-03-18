原油価格が高騰する中、ガソリン価格の全国平均が過去最高を更新しました。地方では1リットル200円を超える場所も出ていて、家計を圧迫しています。記者「きょうも原油価格は1バレル95ドルと高値での取引が続いています」「その影響でガソリンの店頭価格も185円と高止まりしています」利用者からは…利用客「子どもが3人いて、それぞれの習い事の送迎とか本当に車を使うので。遠出も控えなきゃいけないのかな」「電車やバスなど交