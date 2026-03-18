日米首脳会談に合わせ、最大10兆円規模の新たな対米投資プロジェクトを発表する方向で最終調整していることがわかりました。日米両政府の間では、去年、2029年までに総額5500億ドル、日本円でおよそ86兆円の対米投資を行うことで合意し、先月、第1弾が発表されました。その後、第2弾についても協議が進められていましたが、今週行われる日米首脳会談に合わせ新たな3つの案件を盛り込んだ文書を発表することで最終調整していること