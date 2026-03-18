犬が飼い主にお願いごとがあるときにみせるサイン 愛犬からのお願いごとのサインは、飼い主にとっては分かりやすすぎるほど簡単な方法かもしれません。 「それもお願いごとのサインだったの！？」と、飼い主も気づかないサインもあるかもしれません。 言葉を話すことができない分、様々なサインでお願いごとをしています。代表的なサインをご紹介しましょう。 1.おすわりしてジッと見つめてくる 犬がおすわりしてジッと見つ