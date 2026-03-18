抗生物質による副作用の発現状況を「437頭」の犬で検証→薬剤間での「明確な違いが出る」結果に 犬の膿皮症は、細菌感染による皮膚疾患として最も一般的な病気の一つです。治療には抗生物質の全身投与が必要になることがありますが、どの薬剤を選択するかは治療効果と副作用のバランスを考慮した重要な決定となります。 今回の研究は、2014年11月から2022年10月までの8年間にわたり、皮膚科病院で膿皮症と診断された犬437頭を