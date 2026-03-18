「どことは言えないけど」大手タイヤメーカーのダンロップの公式SNSアカウントが一般ユーザーのXの投稿に対し、「どことは言えないけど、うちの子じゃない」と引用リプライを行ったところ、大きな話題を呼んでいます。何があったのでしょうか。【えっ…これが「ダンロップ公式さん」の”センス爆発”投稿です】公式アカウントの投稿は一般ユーザーの「見せれないけど、2人目の子の脚の肉付きがダンロップのキャラクターみたい