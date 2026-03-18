味の素冷凍食品は18日、銀座本社で環境対応の取組みについて説明会を開催。「環境への配慮」の取組みとして新たに策定したコンセプトとスローガン「ノーチェンジ＆ノーストレス えらぶだけでサステナブル」の概要を説明した。「環境への配慮」への取組みに至った経緯についてコーポレート本部戦略コミュニケーション部（原材料部管掌）の鳥垣淳子執行役員は「環境貢献への取組みは言うは易し、行うは難しになりがちだ。それを