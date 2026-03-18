GENSEN HOLDINGSは、「大江戸温泉物語わんわんリゾート 西伊豆」を3月1日に開業した。旧大江戸温泉物語土肥マリンホテルを改装し、客室の畳やカーペットを張り替え、空間除菌脱臭機ジアイーノと愛犬用エチケットアイテムを設置した。全室で愛犬同伴の宿泊が可能。館内には無料ドリンクを用意するわんわんラウンジ、約200平方メートルの屋外ドッグランと約35平方メートルの屋内ドッグラン、愛犬用足洗い場、グルーミングコーナーな