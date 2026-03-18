全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知県・吹上の味噌煮込み専門店『山本屋大久手店』です。名古屋屈指の味噌煮込み専門店1925年に名古屋・大須で創業した味噌煮込みの発祥店『山本にこみ』の流れを汲む。昔ながらの製法を頑なに守り、麺は打ちたて、切りたて、茹でたてを心がけて、毎日こまめに打っては提供している。エビフライ2本親子入りカレー煮込みうどん2290円『