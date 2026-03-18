リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が難敵撃破への意気込みを示した。18日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズを6勝2敗の3位で終えたリヴァプールは、ノックアウトフェーズ・ラウンド16でガラタサライと対戦することに。ヴィクター・オシムヘン、イルカイ・ギュンドアン、レロイ・サネら実力者を擁するトルコ屈指の名門とはリーグフェーズ第2節でも顔を合わせ