女子アジアカップで決勝進出をかけて、３月18日に日本は準決勝で韓国と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。１ 山下杏也加（GK）４ 熊谷紗希５ 高橋はな６ 古賀塔子７ 宮澤ひなた９ 植木理子10 長野風花13 北川ひかる14 長谷川唯15 藤野あおば17 浜野まいか【サブメンバー】２ 清水梨紗３ 南萌華８ 清家貴子11 田中美南12 平尾知佳（GK）16 山本柚月18 林穂之香19 谷川萌々子20 松窪真心21 守屋都弥2