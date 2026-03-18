マイアミからの岐路で、韓国ナインにはアクシデントが生じていた(C)Getty Imagesショッキングな敗北後に、主催者側との間にアクシデントが生じていた。去る3月13日（現地時間）に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、韓国代表はドミニカ共和国代表に0-10でコールド負け。2009年大会以来となる1次ラウンド突破を決めながらも、メジャーリーグの精鋭が居並んだ中南米の雄に力負けを喫した。【動画】