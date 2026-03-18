同僚から現金を盗んだとして、22歳の陸上自衛隊員が懲戒免職となりました。陸上自衛隊守山駐屯地によりますと、第35普通科連隊に所属する陸士長(22)は去年10月、駐屯地内で同僚の隊員1人の財布から、現金あわせて1万6000円を盗んだということです。被害に遭った同僚が上司に被害を報告して発覚。守山駐屯地の警務隊が聴き取り調査を行ったところ、陸士長が盗んだことを認めました。陸士長は「出来心でやった。深く反省して