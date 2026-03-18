ジャッジは大舞台での弱さをあらためて指摘された(C)Getty Imagesスター軍団の覇権奪回は夢と散った。米国はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラとの決勝戦で2−3で敗れた。【動画】米国代表の主将が豪快弾！ジャッジの本塁打シーンをチェック米国主将のジャッジは4打数無安打3三振に終わり、チームを頂点にに導くことはできなかった。米メディア『EssentiallySports』は「ジャッジはまたしても勝負どころ