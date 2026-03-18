岐阜県大垣市で今年1月、無免許運転で追突事故を起こして逃走したとして、25歳の女が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、岐阜県岐南町の無職・山本知世容疑者(25)です。山本容疑者は今年1月、無免許で乗用車を運転したうえ、大垣市内の交差点で65歳の男性が運転する車に追突し、ケガをさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。警察は、現場付近の防犯カメラの映像などから山本容疑者を