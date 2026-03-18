スマートフォンアプリ「僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT」の公式X（旧Twitter）は、3月17日に投稿を更新。同ゲームのサービス終了を報告しました。【投稿】サービス終了報告に大きな反響「5年間ありがとうございました」「重要なお知らせ」と題し、まずは「いつも『僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT』をご利用いただきありがとうございます」とファンへ感謝を伸べた同アカウント。「この度、2026年5月18日(月)をもちまし