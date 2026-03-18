元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は心の誕生日でディズニーへ」とつづり、妻で俳優の矢沢心（45）、長女（13）、次女（11）、長男（7）との家族5ショットを公開した。【写真】「幸せいっぱい」「素敵なファミリーですね」妻・矢沢心＆3人の子どもたちとの家族ショット披露の魔裟斗東京ディズニーランドに出かけたようで、シンデレラ城を背景に撮影した記念ショットなど、パー