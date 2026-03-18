7人組グループ・WEST.の最新アルバム『唯一無二』が、18日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント22.4万PT（224,214PT）を記録し、自身通算7作目の1位を獲得した。【ライブ写真】まさかの女子アイドルにも変身同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※1】を達成した。【※1】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、