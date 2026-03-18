「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が17日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。茶との結婚生活について語った。茶との結婚生活で昭和の大スターの片りんを見ることはあるかと問われた綾菜は「もう生活も全く別ですね。常識も通じないっていう」とぶっちゃけた。「だからコンビニとかも行ったことなかったですし、コンビニ行った時に、“凄い、綾ちゃん、凄