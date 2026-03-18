ベネズエラの優勝で幕を閉じた今回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。日本代表“侍ジャパン”は大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也ら史上最多8人のメジャーリーガーが集結し、“史上最強”とも言われる布陣で臨んだが、準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇はならなかった。【写真】「悪意しか感じない」満塁で代打を送られた近藤健介を大写しするネトフリ最悪だった放送タイミングそのなかで、13打数ノーヒットとまさかの