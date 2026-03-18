8年前、女性の承諾を得て殺害した罪などに問われている男が初公判で起訴内容を認めました。斎藤純被告（31）は2018年、さいたま市の自宅マンションで茨城県の女性（当時21）の承諾を得て殺害した罪などに問われています。18日の初公判で、斎藤被告は「間違いありません」と全ての起訴内容を認めました。検察側は、斎藤被告が2015年にも神奈川・横浜市に住む別の女性（当時22）を承諾を得た上で殺害した罪で追起訴していたことを明