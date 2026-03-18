新潮社など出版各社が著作権を持つ雑誌記事を運営する「まとめサイト」に無断で転載し不特定多数が閲覧できる状態にしたとして、山形県警は18日までに著作権法違反の疑いで、福岡市のサイト運営会社の男性社長（38）を書類送検した。