千葉ロッテマリーンズは、3月27日からJR東海「推し旅」とのコラボレーション企画として「千葉ロッテ×JR東海東海道新幹線に乗ってレッツゴーマリーンズ第2弾！」を実施すると発表した。各対象期間中、東海道新幹線を乗車中に特設サイトにアクセスしていただいた方に、球団公式電子トレカコレクション「MARINESCOLLECTION」のコラボ限定トレカをプレゼントする。今年は、前期・後期で各3種の計6種のカードが登場、さら