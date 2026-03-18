2023年7月に静岡市清水区の国道1号静清バイパス工事現場の橋桁が落下し作業員ら2人が死亡、6人が負傷した事故で、静岡県警は18日、業務上過失致死傷の疑いで、現場で監督する立場にあった男性3人を書類送検した。