日本維新の会の藤田文武共同代表は18日の記者会見で、日本国旗を侮辱目的で傷つける行為を処罰する「日本国国章損壊罪」創設の法案に関し「まず自民党と維新でまとめる。その上で参政党など各党に呼びかけると思うので協力していただきたい」と述べた。参政は昨年の臨時国会で、同罪を盛り込んだ刑法改正案を単独で提出していた。