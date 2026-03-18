参院予算委で答弁する高市首相＝18日午後高市早苗首相は18日の参院予算委員会で、日本維新の会の吉村洋文代表と17日に会談した際、衆院議員定数を45削減する方針で合意したと明らかにした。「元々の目的は身を切る改革だ」として、自民党を含む特定の政党を有利にするためとの見方は否定した。吉村氏は会談後、記者会見で「45議席削減する法案を出すことで合意をした」と説明していたが、会談に同席した自民党の鈴木俊一幹事長