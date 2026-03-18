長野市内にイノシシが現れ、住宅街に駆け込みました。河川敷を走るイノシシ。現れたのは長野県庁にも近い長野市の裾花川です。目撃者からの通報を受け、市や警察が追い払いをしていましたが、イノシシは川をわたって対岸へ。その後、堤防をかけ上がると近くの住宅街に。地元テレビ局・長野放送の本社付近も駆け回っていました。イノシシは体長80cmぐらいで、その後、姿が見えなくなりました。長野市や警察が警戒を続けています。