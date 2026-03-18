（C）Junko Tamaki(t.cube)この記事の画像を見る俳優・モデルの杏さんが、新作エッセイを2冊同時に上梓した。3歳の双子と1歳の長男を連れたパリ旅行を描く『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社）と、3回の旅行を経て移住を決意し、日本とフランスの二拠点生活を綴った『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）の2冊だ。2冊同時に読めば、子どもたちや周囲の人々を巻き込みながら、楽しいことも大変なことも明るく前向きに乗り越え