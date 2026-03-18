参院予算委で答弁する高市首相＝18日午前高市早苗首相は18日の参院予算委員会で、ホルムズ海峡の事実上の封鎖を巡り、防衛省設置法の「調査・研究」を根拠とした情報収集目的での自衛隊艦船派遣に慎重な考えを示した。攻撃の応酬が続く状況を踏まえ「停戦がしっかり確立していることが条件だ。完全に停戦合意が履行された後、考える」と明言した。日本は米イラン関係が緊張した2019年12月、同法を根拠に海上自衛隊の中東派遣を