【ワシントン＝阿部真司】米政府でテロ情報の分析を統括する国家テロ対策センターのジョー・ケント所長は１７日、自身のＳＮＳに「イランは差し迫った脅威ではなかった」と投稿し、辞任を表明した。対イラン軍事作戦への反対を理由に政府高官が辞任するのは初めてとみられる。ケント氏は、トランプ大統領の熱心な支持者だったことで知られる。ケント氏はＳＮＳで大統領に宛てた書簡を公開した。「良心に照らし、作戦を支持でき