24年アーリントンCを制したディスペランツァ（牡5＝吉岡、父ルーラーシップ）が18日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は長野県のホースクワッドで乗馬になる予定。23年夏にデビューし、通算9戦3勝、獲得賞金は5558万7000円。24年9月8日の京成杯オータムハンデ7着がラストランになった。