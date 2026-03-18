アメリカ・ニューヨークで17日、マンハッタン中心部のビルの屋上から火が出て、街の上空が一時、黒煙に包まれました。火事があったのは、グランドセントラル駅近くのビルで、通報から約1時間半後に鎮火しました。消防によりますと出火したのは屋上の空調設備で、警察官1人が軽傷で病院に搬送されました。現地メディアによりますと、このビルは現在、居住者やテナントが入っていない状態で、当局が出火原因を調べています。