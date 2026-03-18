『ねこようかい トトト』（ぱんだにあ/竹書房）第41回【全49回】【漫画】『ねこようかい』を第1回から読むねこのような、ようかいのような不思議な生き物「ねこようかい」。その生態は時にちょっと不思議で愛らしさ満点。そんなねこようかいたちと一緒に暮らす人間の日常とは…？ 上半身がねこで下半身が魚の「にんぎょ」、職人のような手つきで小豆を洗う「あずきあらい」、疫病をふせぐ不思議な力を持つ「あまびえ」など、個性豊