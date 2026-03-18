病院や勤務先から「今は限度額適用認定証がなくても大丈夫です」と言われ、不安になった人もいるでしょう。以前は、高額な治療や入院の前に認定証を準備するのが一般的でした。ですが、最近はマイナ保険証の利用が広がり、考え方が少し変わっています。 ただし、どんな場合でも完全に不要というわけではありません。安心して受診するには、不要になる条件を知っておくことが大切です。 マイナ保険証が使える医療機関