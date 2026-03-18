スキルアップを理由に、年収が下がる可能性のある転職を希望する夫。一方で、妻は子育てや家計への影響を心配し、慎重な判断を求めるでしょう。こうしたすれ違いは、家庭を持つ共働き世代にとって決して珍しいものではありません。 挑戦を応援したい気持ちと、安定を守りたい思いの間で葛藤する夫婦も多いでしょう。この記事では、家族がいる中でリスクのある転職を選ぶことの是非について、多角的な視点から考察します。