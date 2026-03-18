毎年2月中旬から3月中旬にかけて行われる確定申告では、さまざまな計算や資料整理をして手続きを行わなければならないことがあります。 そのため時には申告内容に誤りが生じてしまうことも想定されます。今回のケースでは、医療費のレシートが後から見つかったようです。このような場合、後から申告内容を修正できるのか気になるかもしれません。 本記事では、確定申告の修正可否について、また関連する手続