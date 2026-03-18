同じ月に通院と入院が重なると、医療費の支払いは一気に増えます。そんなときに気になるのが、「通院分と入院分は合算できるのか」という点です。結論からいえば、条件を満たせば合算できる場合があります。ただし、何でも自由にまとめられるわけではなく、年齢や受診の形によって細かなルールがあります。 高額療養費は、まず別々に計算される 70歳未満の人の高額療養費は、同じ月であっても、受診した人ごと、医