確定申告をすると、納税額が算出されて納付する運びになります。納付には期限が定められていますが、なかには期限までにお金を用意できず困ってしまうケースもあるでしょう。 期限までに納税額が支払えない場合、本来よりも多くの税金を納めなければならないことがあります。しかし例外が設けられる場合もあります。本記事では、納付期限に税金を支払えない場合の対処について解説します。 納付期限と延滞税