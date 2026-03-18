ニデック不正会計問題の背景には、創業者・永守重信氏の「強いプレッシャー」があったという指摘がある。経済評論家の鈴木貴博さんは「プレッシャー経営自体は、GAFAMやテスラなど世界的成長企業にも共通するもので、決してめずらしいものではない。問うべきは、なぜその理念が今の日本で通用しなくなったのかという点である」という――。■「カリスマ経営は時代遅れ」なのかニデックの創業者・永守重信氏が経営から退くことにな