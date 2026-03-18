チェキ™はまだ、進化する。ハイブリッドインスタントカメラ「instax™ Evo」シリーズの最新モデル“動画も撮れるチェキ™”「instax mini Evo Cinema（インスタックス ミニ エヴォ シネマ）™」。機能といい、カタチといい、本製品は歴代のinstax™の中でもひときわ異質な雰囲気を放っています。正直、僕らだけで語り切ることは難しい。──だったら、直接聞くしかない。というわけで今回は「instax mi