WBC準々決勝のカナダ戦の一幕がSNSで話題にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、クレイトン・カーショー投手が見せた“珍行動”の裏側が明らかになった。準々決勝のカナダ戦の試合中に、ビール缶と思われる“銀色の缶”を受け取っている姿が偶然捉えられ、動画が拡散。中継映像が捉えた瞬間に、ファンの困惑が広がっていた。「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン氏は17日（日本時間18日）、自身のX（旧ツイッ