Disney+で配信中のサバイバル番組『占い師たちの運命バトル』。2月11日に配信が開始されるやいなや、わずか12日間で韓国国内の「最も視聴された作品」となり、Disney+の韓国発オリジナル作品として歴代1位の視聴数を記録する大ヒット作となった。【写真】豊かな谷間が…ビキニ姿のノ・スルビ本作は、巫堂（ムーダン）、四柱推命、タロットなど、韓国の占い界を代表する占い師たちがその腕を競い合うサバイバルバトルだ。49人の参加